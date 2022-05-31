31.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июня
31.05.2022
В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей
31.05.2022
Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество
31.05.2022
В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования
31.05.2022
Магнитогорская библиотека получила имя поэта
31.05.2022
Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать
В Челябинской области отменен обязательный масочный режим
30.05.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида
28.05.2022
За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое
27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
26.05.2022
Академик: Детям массовая вакцинация от ковида не нужна
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022