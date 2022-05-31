В Челябинской области отменен обязательный масочный режим в местах общественного пользования и транспорте, который был введен с шестого мая 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом по Челябинской области.

Масочный режим в регионе отменяется с первого июня 2022 года.

«Режим обязательного ношения масок для населения отменен, в том числе при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий», - отмечают в пресс-службе губернатора.

Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания теперь носит рекомендательный характер.

Пока в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности (введен распоряжением с 19 марта 2020 года). Южноуральцы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и своевременно обращаться за медицинской помощью (в случае появления первых признаков заболевания).