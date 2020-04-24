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В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам

Общество
Сегодня, 16:33
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области ведутся переговоры с 16 частными медицинскими центрами о привлечении их медперсонала к работе в «бригадах здоровья» для выезда на дом к пациентам. По пяти клиникам есть конкретные договоренности.

Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил 24 апреля на брифинге.

«Идут переговоры с 16 частными медицинскими клиниками. И с нашими ключевыми большими санаториями по медперсоналу. Заинтересованность есть. На сегодня есть конкретика по пяти частным клиникам», - сообщил губернатор.

Несколько бригад частных специалистов уже приедут сегодня, например, к пациентам домой в Сосновском районе. «В первую очередь, это лица старшего поколения с хроническими заболевания», - отметил губернатор.

В дальнейшем областные власти намерены ввести в практику работы медучреждений консультации врачей онлайн. «Многие наработки, которые будут сейчас, мы используем в будущем», - подчеркнул глава региона.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Министерство здравоохранения Челябинской области
Алексей Текслер
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