В Челябинской области первый школьный звонок прозвенит для 48 тысяч детей

В Челябинской области в День знаний школьный звонок прозвенит для 48-ми тысяч первоклассников.

В общей сложности в образовательные учреждения региона (садики, школы, колледжи, техникумы, вузы) первого сентября придут более 700 тысяч ребят.

Такие цифры были озвучены на состоявшемся сегодня, 20-го августа, пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания с участием - в режиме ВКС - губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Я очень рад, что ситуация позволяет нам начать учебный год в привычном формате. Детям необходимо живое общение со сверстниками, учителями. Образование - это не только обучение, но и воспитание. Мы с вами это прекрасно знаем. Глубоко убежден: школу ничто не может заменить», - отметил Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в период весеннего дистанта учебные заведения Южного Урала в кратчайшие сроки решили организационные и технические вопросы, разработали новые формы обучения.

Так, за два месяца было зафиксировано более 29-ти миллионов визитов в системе «Образование в Челябинской области». И, несмотря на «карантинный» режим, южноуральские студенты и школьники успешно завершили учебный год, сдали экзамены и защитили дипломные работы. Успешно прошел в регионе и единый государственный экзамен.

Дистант показал, что южноуральская система образования довольно уверенно проходит процесс цифровой трансформации, являющейся одной из пяти национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, определенных указом президента.

Алексей Текслер подчеркнул, что цифровая образовательная среда открывает принципиально новые возможности для детей и педагогов, но вовсе не означает отказа от привычного формата обучения.