26.07.2023
В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа
26.07.2023
В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды
26.07.2023
Каяки и сапборды: на Южном Урале прошел гребной марафон Жемчужный
26.07.2023
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
26.07.2023
ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
В Челябинской области подтвердили 70 случаев заболевания корью с начала года
29.05.2023
В Челябинске зарегистрирован новый случай заболевания корью
16.05.2023
Минздрав: Случай заражения корью в Карталах был зарегистрирован еще в марте, сейчас всё спокойно
24.01.2020
В 2020 году в Челябинской области пройдет прививочная кампания по кори
30.11.2016
Придет ли в Челябинскую область корь из Екатеринбурга?
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023