В Челябинской области подтвердили 70 случаев заболевания корью с начала года

С начала 2023 года на территории Челябинской области зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Среди заболевших 30 детей. Показатель заболеваемости составляет 2,17 на 100 тысяч населения).

«Подъем заболеваемости связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как ранее поясняли в ведомстве, в 2023 году отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори в ряде регионов России, а также в странах ближнего зарубежья (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан).

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация – самое эффективное средство профилактики этой болезни.

ДЛЯ СПРАВКИ

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, передаваемо воздушно-капельным путем. Его симптомы - общая интоксикация, высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь.

Если заболевание корью регистрируется в школе, то все учащиеся, которые не были привиты и не болели корью, отстраняются от занятий на 21 день. И всем школьникам ставятся прививки против кори.

В образовательных, медицинских или социальных организациях, где отмечен случай заболевания корью у взрослого, отстраняются от работы на 21 день не привитые и не болевшие корью сотрудники.

Двукратная иммунизация против кори согласно национальному календарю прививок проводится детям в возрасте одного года и шести лет.

Кроме того, прививаются все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые, привитые однократно; а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (медработники, педагоги, сотрудники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ).