В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в минздраве области, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила коронавирусную инфекцию еще у одного жителя региона. У него ранее был получен положительный тест.

Таким образом, на сегодня официально подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, в настоящий момент в области остаются 18 человек с условно положительными результатами на COVID-19 и пока они не подтверждены. У троих южноуральцев, которые также имели положительные тесты, новосибирская лаборатория коронавирус не подтвердила.