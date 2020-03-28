В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса
Общество
Сегодня, 14:57
В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщили в минздраве области, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила коронавирусную инфекцию еще у одного жителя региона. У него ранее был получен положительный тест.
Таким образом, на сегодня официально подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции.
Кроме того, в настоящий момент в области остаются 18 человек с условно положительными результатами на COVID-19 и пока они не подтверждены. У троих южноуральцев, которые также имели положительные тесты, новосибирская лаборатория коронавирус не подтвердила.
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