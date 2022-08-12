В Челябинской области посчитали пенсионеров и их среднюю пенсию

В Челябинской области, по данным на первое июля текущего года, проживает один миллион 14 тысяч 800 пенсионеров.

Такую информацию опубликовал накануне, 11-го августа, Челябинскстат на своем официальном сайте.

Также Челябинскстат озвучил средний размер пенсии на Южном Урале в 2021-м и 2022-м годах.

В первом квартале прошлого года эта сумма составляла 15 тысяч 659 рублей 90 копеек в месяц, во втором – 15 тысяч 683 рубля 70 копеек.

В первом квартале текущего года средняя пенсия в регионе составляла 16 тысяч 858 рублей 20 копеек (за год она подросла на тысячу 198 рублей 30 копеек), во втором квартале 2022-го – 18 тысяч 292 рубля 70 копеек (за год увеличение средней месячной пенсии составило две тысячи 609 рублей).

Как отмечает Челябинскстат, на конец 2021-го года средний размер пенсии в регионе составлял 16 тысяч 686 рублей 40 копеек.

Средний размер пенсии на Южном Урале – это около трети средней зарплаты в регионе, гласит статистика (сумма месячной пенсии составляет 33-37 процентов от суммы заработной платы).

Согласно данным регионального отделения Пенсионного Фонда РФ, в настоящее время в Челябинской области 119 тысяч 957 пенсионеров из числа достигших 80-ти лет, получают удвоенную фиксированную выплату (данные на 11-е августа текущего года).

С первого июня 2022-го года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет семь тысяч 220 рублей 74 копейки. По достижении пенсионером 80-летнего возраста специалисты ПФР автоматически (заявление пенсионера не требуется) увеличивают сумму выплаты вдвое - до 14-ти тысяч 441-го рубля 48-ми копеек.

При этом в ОПФР региона напоминают, что фиксированная выплата инвалидам первой группы удваивается после установления факта инвалидности и по достижении 80-ти лет уже не пересчитывается.

Получателям социальных пенсий или пенсий по потере кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено. Однако, справив 80-летний юбилей, такой человек имеет право обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с учетом удвоения фиксированной выплаты. В случае если ее размер превысит пенсию, получаемую по СПК, граждане РФ имеют право перейти на нее.