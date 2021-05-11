В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей

В Челябинской области 250 тысяч жителей поставили первый компонент прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 («Спутник V»), из более 184 тысяч человек завершили вакцинацию вторым компонентом.

«Первым компонентом привито 249 тысяч 923 жителя области», - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Полностью привиты (поставили второй компонент вакцины) 184 тысячи 66 человек.

В проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций (без учета ФМБА), развернуто 126 прививочных пункта.

Кроме того, у жителей есть возможность поставить прививку в торгово-развлекательных комплексах. Напомним, в майские выходные и праздничные дни вакцинация проводилась в Челябинске, Бредах, Златоусте, Коркино, Копейске, Миассе и Магнитогорске. Прививочные пункты были открыты на специально отведенных площадках в ТРК.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, с первого по третье мая прививку от коронавирусной инфекции поставили в ТРК 672 жителя, с восьмого по десятое мая - 720 южноуральцев.

Кроме того, добровольную вакцинацию сотрудников проводят на предприятиях области, где есть медицинские кабинеты или поликлиники.

Напомним, что на прививку от ковида записаться в регистратуре своей поликлиники или онлайн через портал «Госуслуги» в любое удобное время.

На сегодня в регион поступило 294 тысячи 110 доз вакцины Гам-Ковид-Вак» (Спутник V»), созданной учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

Ранее директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».

Инфекционист рассказала южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.

В 2021 году в регионе планируется привить 1,6 миллиона жителей, что составляет 60 процентов от взрослого населения региона.