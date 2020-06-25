В Челябинской области построят более десятка школ и детсадов

В Челябинской области за три года планируется построить и капитально отремонтировать 10 общеобразовательных школ, в текущем году намечено построить шесть детских садов.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания 25 июня.

По словам главы региона, в 2019 году достроены две школы в Челябинске (Тракторозаводской и Калининский районы) и дополнительное здание для школы № 4 в Усть-Катаве. Капитально отремонтирован школа № 1 Нязепетровска, построенная еще в 1995 году. Кроме того, в 2019 году построили и реконструировали 17 детских садов.

«Ещё 10 школ построим и реконструируем в ближайшие три года» - сообщил Текслер.

В 2020 году намечено капитально отремонтировать 37 детских садов в 32 муниципалитетах области.

В пресс-службе минстроя региону уточнили, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов, из них шесть детсадов будет построено и семь выкуплено.

Построят четыре детских сада в Челябинске, один в селе Долгодеревенское (Сосновский район) и один в Ашинском районе. Сельские дошкольные учреждения рассчитаны на 240 мест каждое. В областном центре детсады появятся в микрорайоне № 48 (на 200 мест), микрорайонах №2 и № 4 Академ Риверсайд (на 380 и 290 мест соответственно), микрорайоне Парковый-2 (на 200 мест).

Выкупить здания под детские сады намерены в Челябинске и Копейске. В областном центре появится детсады в микрорайоне № 47 (290 мест); по улице Цвиллинга, 47 (70 мест); в микрорайоне № 20 Центрального района (230 мест); по ул. Неополитанова (230 мест), в Советском районе (в границах улиц Орджоникидзе, Телевизионная, переулок Косого, Монакова, створа переулка Красного – на 200 мест) и в Ленинском районе (в границах улиц Якутская, Лизы Чайкиной, Дзержинского, Гранитная на 290 мест).

Кроме того, в 2020 году планируется начать строительство еще 12 детских садов: два на 230 и 290 мест - в Магнитогорске; пять – Челябинске, три – в Копейске, один в Аргаяшском районе на 230 мест и один в Карталах на 155 мест.