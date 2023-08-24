В Челябинской области повысили размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования

В Челябинской области в полтора раза повысили максимальный размер единовременной социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан по программе социальной догазификации.

Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, рассмотрев соответствующий законопроект на состоявшемся 24 августа заседании.

«Губернатор выступил с инициативой увеличения максимальной выплаты в полтора раза в связи с ростом цен на газовое оборудование и увеличением стоимости работ по его установке. Я хочу сказать, что эта мера поддержки очень существенная и эффективная особенно для жителей сельских территорий», - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Максимальный размер единовременной социальной выплаты на оплату приобретения и установки внутридомового газового увеличен для отдельных категорий граждан увеличен со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей максимальная сумма осталась прежней - 200 тысяч рублей.

Выплату на газификацию до 150 тысяч рублей смогут получить:

- одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);

- семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

- инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

- совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет;

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий;

- малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет (то есть граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума).

Выплата в размере до 200 тысяч рублей предоставляется:

- мобилизованным южноуральцам (призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента «Об объявлении частичной мобилизации в РФ») и членам их семей;

- семье гражданина, состоящего на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключившего контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы (контрактник или один из членов его семьи должен быть зарегистрирован в жилом помещении, в котором будет проведен газ, и являться собственником этого жилья);

- семье гражданина, заключившего контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» (должны быть собственниками жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении);

- семье военнослужащего, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО (погибшие военнослужащие должны быть собственниками жилых помещений).

«В прошлом году выплаты получили около полутора тысяч семей, а за неполные восемь месяцев 2023 года – почти две тысячи семей», - отметил Сергей Буяков.

Напомним, сегодня депутаты Законодательного собрания одобрили поправки в региональный бюджет, которые, в частности, предусматривают направление дополнительных средств в размере 62,7 миллиона рублей на предоставление единовременной выплаты льготникам, рассказал председатель Законодательного Собрания области Олег Гербер. Финансирование увеличено в связи с ростом обращений льготников за получением такой меры поддержки.

Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Подать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.