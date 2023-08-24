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24.08.2023 14:58
Фото: Законодательное собрание Челябинской области

В Челябинской области повысили размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования

В Челябинской области в полтора раза повысили максимальный размер единовременной социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан по программе социальной догазификации.

Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера, рассмотрев соответствующий законопроект на состоявшемся 24 августа заседании.

«Губернатор выступил с инициативой увеличения максимальной выплаты в полтора раза в связи с ростом цен на газовое оборудование и увеличением стоимости работ по его установке. Я хочу сказать, что эта мера поддержки очень существенная и эффективная особенно для жителей сельских территорий», - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Максимальный размер единовременной социальной выплаты на оплату приобретения и установки внутридомового газового увеличен для отдельных категорий граждан увеличен со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей максимальная сумма осталась прежней - 200 тысяч рублей.

Выплату на газификацию до 150 тысяч рублей смогут получить:

- одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);

- семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

- инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

- совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет;

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий;

- малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет (то есть граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума).

Выплата в размере до 200 тысяч рублей предоставляется:

- мобилизованным южноуральцам (призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента «Об объявлении частичной мобилизации в РФ») и членам их семей;

- семье гражданина, состоящего на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключившего контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы (контрактник или один из членов его семьи должен быть зарегистрирован в жилом помещении, в котором будет проведен газ, и являться собственником этого жилья);

- семье гражданина, заключившего контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» (должны быть собственниками жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении);

- семье военнослужащего, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО (погибшие военнослужащие должны быть собственниками жилых помещений).

«В прошлом году выплаты получили около полутора тысяч семей, а за неполные восемь месяцев 2023 года – почти две тысячи семей», - отметил Сергей Буяков.

Напомним, сегодня депутаты Законодательного собрания одобрили поправки в региональный бюджет, которые, в частности, предусматривают направление дополнительных средств в размере 62,7 миллиона рублей на предоставление единовременной выплаты льготникам, рассказал председатель Законодательного Собрания области Олег Гербер. Финансирование увеличено в связи с ростом обращений льготников за получением такой меры поддержки.

Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Подать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Автор: Любовь Юрина
Социальная газификация
Установка внутридомового газового оборудования
Законодательное Собрание Челябинской области
Олег Гербер
Ирина Буторина
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22.08.2023 13:06

Сегодня в России отмечают День государственного флага

22.08.2023 13:00

КСП проверит расходы Еткульского района на обеспечение жильем детей сирот

22.08.2023 12:43

Украинские беспилотники вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

22.08.2023 11:49

Губернатор: В сентябре дети должны пойти в новую школу в «Вишневой горке»

22.08.2023 11:48

В Златоусте разрушается прекрасный жилой дом, но средств на капремонт нет

22.08.2023 11:39

В Челябинске закроют движения на съезде с Свердловского тракта

22.08.2023 10:50

«Уральские самоцветы» вновь порадуют челябинцев

22.08.2023 10:30

Предприятия ОПК Челябинской области смогут получить субсидию на развитие наставничества

22.08.2023 10:22

Челябинскому налоговику Жабрееву снова не удалось покинуть стены СИЗО

22.08.2023 09:29

Исторический музей приглашает челябинцев танцевать польку и шуплаттер

22.08.2023 09:22

Сегодня на вокзале в Челябинске создадут трехметровый российский флаг в технике стринг-арт

22.08.2023 09:10

В Челябинской области приступили к обмолоту яровой пшеницы

22.08.2023 08:56

В Черном море у газодобывающих установок уничтожен разведывательный катер ВСУ

21.08.2023 22:20

Анонсы событий и мероприятий на 22 августа (18+)

21.08.2023 21:02

В Челябинской области 22 августа – местами дожди, грозы

21.08.2023 20:49

Свой юбилейный, 30-й сезон, НХТ Челябинска начал с фестиваля

21.08.2023 18:51

В Челябинской области повышают престиж профессии педагога и развивают институт наставничества

21.08.2023 18:15

На Аркаиме отметили День археолога лекциями и показом мультфильмов

21.08.2023 18:05

Южноуральцев приглашают на фестиваль «Уральская крепость»

21.08.2023 17:44

В Челябинске трамваи в сторону Ленинского района запустят до 31 августа

21.08.2023 17:12

Полицейские Челябинской области рассказали, каким получился «Мотоциклист»

21.08.2023 16:57

На Чеку в Кизильском районе туристов приведет экотропа

21.08.2023 16:20

«Нелегальный мигрант» в Челябинской области: более 700 нарушителей привлечены к ответственности

21.08.2023 16:18

В Челябинске задержан взрыватель петард

21.08.2023 16:11

Больницы Карталинского района оснастили дефибрилляторами

21.08.2023 15:54

Вводимые ограничения на дорогах Челябинска теперь дублируют в 2Гис