В Челябинской области появится горно-туристический кластер

В Челябинской области появится новый горно-туристический кластер: объединятся два популярных горнолыжных курорта – «Заявьялиха» и «Солнечная долина».

Как сообщили в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина», они еще в 2021 году подключились к развитию горнолыжного центра «Завьялиха».

«В прошлом году мы приобрели гостиничный комплекс «Каменный цветок» в рамках выполнения задач, поставленных губернатором Алексеем Текслером по развитию горнолыжных курортов в Челябинской области. Это наш вклад в восстановление некогда популярных туристических территорий, оказавшихся сегодня в непростом положении. Мы рассчитываем на синергетический эффект между двумя курортами. При этом все наши планы по развитию непосредственно «Солнечной долины» остаются в силе. Мы удвоили зону катания на курорте, возводим новые отели», - рассказал председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

В предстоящем горнолыжном сезоне на курортах будет действовать единый ски-пасс, который позволит кататься как на «Солнечной долине», так и на «Завьялихе». Также для удобства гостей будет сформировано единое пакетное предложение – горнолыжный тур с проживанием на «Солнечной долине» и трансфером до курорта «Завьялиха».

«Помимо введения единого ски-пасса, мы будем развивать детские направления, в частности, ставшее популярным у школьников из Челябинска и горнозаводской зоны «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд». В рамках таких оздоровительных мероприятий дети учатся кататься на лыжах и сноубордах по специальным льготным тарифам. Также на курорте «Завьялиха» будут реализованы программы оздоровления для студентов «Каталица» и «Солидол», - добавил коммерческий директор ГЛК «Солнечная долина» Николай Шиков.

Инфраструктуру «Завьялихи» также дополнят новая учебная трасса протяженностью 140 метров, тюбинговый комплекс, прокат нового оборудования, сервисный центр, каток, мангальные зоны, школа «Alpine school», инструкторы который сертифицированы по международной системе аттестации.

Сейчас на курорте ведется активная подготовка к горнолыжному сезону: закуплены две новые снегоуплотнительные машины, ведутся подготовительные работы к искусственному оснежению учебной трассы и трассы для тюбинга, данные трассы будут освещены в вечернее время.

Открытие нового горнолыжного сезона на «Завьялихе» запланировано на 26 ноября, горнолыжный курорт «Солнечная долина» планирует запустить трассы четвертого ноября.