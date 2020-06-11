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В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

Общество
Сегодня, 20:44
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе на две недели.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 июня 2020 года. В общей сложности он продлится почти три с половиной месяца, если не будет продлен и дальше.

В регионе по-прежнему ограничена работа ряда объектов. Предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки.

Остаются под запретом массовые мероприятия (только пока не понятно, как будет организован Парад Победы, который намечен на 24 июня).

«Внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений», - пояснили в пресс-службе губернатора.

По всей территории области остается обязательным масочный режим - маски и перчатки необходимы в местах массового скопления людей (в магазинах, аптеках, банках и других), в общественном транспорте, включая такси. Во всех организациях обязательно соблюдение профилактических мер: дезинфекция помещений, масочный режим, контроль температуры тела сотрудников.

Напомним, с 24 мая в области разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице до двух человек одновременно либо семьей. С 15 июня 2020 года смогут возобновить работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, спортивным школам разрешили начать занятия с учениками на открытом воздухе.

 

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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