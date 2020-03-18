Челябинская область вводит режим повышенной готовности

В Челябинской области с 19 марта вводится режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 18 марта на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

С завтрашнего дня все школы региона переходят на свободное посещение. Для школьников, родители которых примут решение оставить детей дома, будет обеспечено дистанционное обучение. Это решение распространяется и на учреждения дополнительного образования. Высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Детские сады продолжают работать в обычном режиме, но усилятся профилактические меры.

Также в регионе до 10 апреля запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия. Будут перенесены досуговые мероприятия с числом участников свыше 50 человек.

Глава региона рекомендовал работодателям рассмотреть возможность перехода на удаленную форму работы.