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В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

Общество
Сегодня, 17:46
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Автор: 
Инна Шемаева

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до шестого сентября. 

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на сайте правительства региона.

«Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории», - говорится в документе.

Напомним, уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области снижается. По данным на 21-е августа, в регионе подтверждено 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. 

Тем не менее, каждые сутки в области регистрируются новые случаи смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция (в большинстве случаев ковид является сопутствующим заболеванием). Количество жертв пандемии на Южном Урале, по последним данным, достигло 327 человек.

В Челябинской области действует ряд послаблений режима. Возобновилась работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

Также в Челябинской области начали работать ТРК, фитнес-центры и зоопарки, но только экспозиции на открытых территориях.

Открылись парки, заработали аттракционы, также возобновили свою деятельность учреждения дополнительного и дополнительного профессионального образования.

В среду, 19-го августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии еще ряда ограничений на проведение массовых мероприятий.

Согласно документу, разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Проведение мероприятий разрешено как в помещениях, так и на открытом воздухе - с участием ограниченного числа человек.

Последним распоряжением главы региона разрешена и работа образовательных организаций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений.

Снято ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество своих гостей в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования.

Кроме того, Алексей Текслер разрешил с первого сентября возобновить работу кинотеатрам и кинозалам.

При этом в регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и  требований социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекция и повышенная настороженности к признакам заболеваний.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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