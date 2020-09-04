В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до 20 сентября 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он продлится шесть месяцев, если не будет продлен и дальше.

Жителям старше 65-лет предписано соблюдать самоизоляцию. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.