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В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

Общество
Сегодня, 14:25
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Автор: 
Любовь Юрина

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до 20 сентября 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он продлится шесть месяцев, если не будет продлен и дальше.

Жителям старше 65-лет предписано соблюдать самоизоляцию. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Алексей Текслер
режим повышенной готовности
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