В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до 20 сентября 2020 года.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он продлится шесть месяцев, если не будет продлен и дальше.
Жителям старше 65-лет предписано соблюдать самоизоляцию. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.
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