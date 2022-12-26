26.12.2022
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
26.12.2022
Юрий Кузьменков провел торжественный прием семей мобилизованных
26.12.2022
Юрий Кузьменков вручил почетные грамоты заслуженным педагогам Еткульского района
26.12.2022
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
26.12.2022
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
29.09.2022
В Челябинской области выросли цены на молоко, яйца, соль, масло и капусту
07.09.2022
В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину
19.11.2018
Минзрав поддержал предложение о введении акцизов на колбасу, сосиски, ветчину и бекон
06.10.2018
Годовая инфляция на потребительском рынке Челябинской области немного ускорилась
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022