В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель

В Челябинской области за две прошедшие недели подорожали пять из 14 социально значимых продуктов, цены на которые мониторит Минсельхоз. Повышение цены отмечено на капусту, картофель, яйцо, муку и гречку.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона за период с 22 ноября по шестое декабря 2022 года.

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов девять позиций показали снижение цен, пять позиций выросли за последние две недели», - отметили в КСП.

Повышение цен за две недели отмечено на капусту белокочанную – прирост 6,17% (плюс 1,21 рубля за килограмм), на яйцо куриное - плюс 4,55% (повышение на 2,96 рубля за десяток), на картофель – плюс 4,52% (прибавка 1,19 рубля), а также крупа гречневая – ядрица (плюс 1,98%) и мука пшеничная (плюс 0,33% за килограмм). Первые три продукта дорожали также в конце ноября и начале декабря.

За предыдущие две недели снизилась цена на сахар - сокращение на 5,3% (3,18 рубля), на свинину (кроме бескостного мяса) – на 4,93% (13,70 рубля), куры охлажденные и замороженные- минус 4,76% (7,34 рубля).

Подешевели также хлеб, масло подсолнечное, соль, молоко, говядина и масло сливочное.

Данные для анализа КСП предоставлял минсельхоз по ценам из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан.