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В Челябинской области продолжают запускать «Снежки добра»

В Челябинской области продолжается добрый и новогодний флешмоб «Снежки добра», старт которому дала Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова

Участвовать во флешмобе может любой желающий, независимо от возраста. Участники смогут получить подарок от детского омбудсмена. Для этого нужно вступить в официальную группу Уполномоченного ВКонтакте или Инстаграме Евгении Майоровой.

Кроме того, необходимо снять на телефон видео (желательно горизонтальное), где в начале ролика нужно поймать снежок. Неважно, с какой стороны он прилетит, как душа пожелает у автора сюжета.

Обязательно нужно поблагодарить этот непростой уходящий год за то хорошее, что в нем все-таки было (у каждого свое), сказав «Спасибо этому году за...». И завершить свою искреннюю речь словами «Лови добро!».

Можно еще пожелать всем чего-то доброго, хорошего, позитивного на будущий год в надежде, что это обязательно сбудется.

В еще в конце видео нужно передать снежок следующему участнику;

Далее видео необходимо выложить на своей странице с хештегами: #снежкидобра #УПР74 #детскийсовет.

Затем надо сделать репост поста в сторис с отметкой аккаунта @evgeny_maiorova в Инстаграме или ВКонтакте.

Флешмоб проводится до 23 декабря 2020 года. Торопитесь поделиться снежком добра за оставшиеся десять дней.

Участников ждут новогодние сюрпризы и главный приз – фотосессия. Три победителя будут выбраны рандомно. «Устроим настоящую снежную лотерею», - пообещала Евгения Майорова, которая подготовила подарокот себя и Молодежного совета и вручит его одному из участников. Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий.