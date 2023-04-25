В Челябинской области профсоюзы взяли под защиту сотрудников Wildberries

В Челябинской области продолжается работа по развитию профсоюзного движения в Wildberries.

Напомним, в марте работники маркетплейса - менеджеры пунктов выдачи заказов обратились в Федерацию профсоюзов за защитой своих прав. Серьезным поводом стала новая система штрафов, ненормированный рабочий день, вопросы в части охраны труда, обеспечения безопасности рабочих мест, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Челябинской области.

На основании жалоб работников профсоюзные юристы направили заявление в прокуратуру о проведении проверки по выявленным нарушениям.

В это же время на имя генерального директора ООО «Вайлдберриз» направлено письмо с предложением провести совместную встречу – представителя компании и профсоюза.

Пока диалог не состоялся. Но профсоюз все же надеется, что конфликтную ситуацию удастся урегулировать за столом переговоров.

Дальнейший шаг профсоюзов – провести проверку в головном офисе компании. Уведомление уже направлено руководству. В ближайшее время запланирован выезд правового и технического инспекторов в Москву по юридическому адресу ООО «Вайлдберриз».

Если администрация будет препятствовать проверке, то это станет еще одним поводом для обращения в прокуратуру. Воспрепятствование профсоюзной проверке – прямое нарушение ст. 370 Трудового кодекса РФ, Закона о профессиональных союзах.

В Челябинской области уже известны случаи наказания работодателя за подобное нарушение. Один из недавних примеров – ситуация в УралГУФК, где работодатель за препятствование проведению профсоюзной проверки привлечен к ответственности.

Активную позицию работников маркетплейса – действовать смело под защитой профсоюза - поддерживают профсоюзные активисты «Дикси».

Профсоюзный лидер записал видео в поддержку коллег по профсоюзу.