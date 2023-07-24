В Челябинской области проходят турниры на Кубок ЗСО по мини-футболу среди любительских команд

В Челябинской области проходит седьмой турнир на Кубок Законодательного Собрания по мини-футболу среди любительских команд. Он традиционно разыгрывается в три этапа.

Первый – отборочный этап, состоящий из муниципальных соревнований, завершился к первому июля 2023 года.

В июле проходят зональные турниры (всего восемь зон), в которых принимают участие 64 команды - победители и призеры муниципальных соревнований. Они пройдут в городах Карталы, Кыштыме, Усть-Катаве, Челябинске, Чебаркуле. селах Миасское, Октябрьское и Чесма.

Команды, занявшие первые и вторые места в зональных турнирах, получают право участие в финале Кубка.

Уже состоялось три зональных турнира, по результатам которых определились шесть финалистов: «Академия» и «Строитель» из Златоуста, «Держава» (Аша) и «Вагоностроитель» (Усть-Катав); «Метар» и «ЮУЖД» из Челябинска.

Еще пять зональных турниров состоятся 29 июля. В Чесме турнир пройдет на стадионе МБУ ФОК «Спарта» (ул. Школьная, 1), в Кыштыме - на стадионе «Центральный» (ул. Малышева, 60) в 10 часов, в селе Миасское – на стадионе «Центральный» (ул. Ленина, 15А), в селе Октябрьское – на стадионе «Метеор» (ул. Садовая, 2Б), в Карталах – на стадионе СК «Локомотив» (ул. Орджоникидзе, 1). В Чесме соревнования стартуют в 11 часов, в остальных – в 10 часов.

Финальный турнир с участием 16 лучших мини-футбольных любительских команд состоится 19 августа 2023 года на стадионе «Центральный» в городе Челябинске.

Напомним, турнир проводится по инициативе депутатов регионального парламента с 2015 года. Он завоевал популярность среди футболистов любителей и является самым массовым мини-футбольным турниром Южного Урала. Ежегодно в нем принимают участие около 400 команд.

Четырежды Кубок завоевывали команды из Магнитогорска: «ММК-Курорт» - 2015 и 2016 годы, «Стальные львы» - 2018 и 2019 годы. В 2017 году победу одерживала команда «Слепые совы» (г. Копейск); в 2022 году - «Академия» (г. Златоуст).