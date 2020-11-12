В Челябинской области пройдет реорганизация МФЦ

В Челябинской области Многофункциональные центры перейдут на централизованную систему управления. Это значит, что все муниципальные учреждения объединятся в одно областное государственное автономное учреждение. О том, как эта реорганизация повлияет на работу офисов и качество предоставления услуг, на состоявшемся сегодня, 12 ноября, брифинге рассказал журналистам руководитель областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» Дмитрий Язовских.

Причинами реорганизации МФЦ стало расширение перечня государственных и муниципальных услуг и добавление ряда функций. Среди них проведение голосования на выборах, регистрация банкротства граждан во внесудебном порядке, оформление и выдача биометрических загранпаспортов, прием обращений граждан в ОНФ.

«Централизованная система управления позволит эффективно использовать бюджетные средства с учетом единой закупочной деятельности и снижения расходов на административный аппарат», - пояснил Дмитрий Язовских. Он рассказал, что реорганизация улучшит качество обслуживания граждан за счет увеличения работников. Соответственно, это позволит уменьшить очереди в офисах МФЦ при получении услуг.

«Планируем увеличить количество специалистов, занимающихся, непосредственно, оказанием услуг: это специалисты в окнах, документоведы, бэк-офис, ресепшен. Вследствие этого качество указания услуг повысится. Все офисы МФЦ, которые сейчас оказывают услуги остаются на прежнем месте и никуда не денутся», - заявил Дмитрий Язовских.

Также Дмитрий Валерьевич добавил, что все сотрудники ликвидируемых муниципальных центров получат места в областном учреждении МФЦ.

Прием граждан для получения государственных и муниципальных услуг останавливать не планируют ни на один день. Офисы МФЦ будут работать в соответствии с установленным графиков приема.