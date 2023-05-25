В Челябинской области расширен перечень мер соцподдержки для семей добровольцев

В Челябинской области совершенствуется система предоставления мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, а также их семьям. Семьи южноуральцев, принимающих участие в СВО в составе добровольческих отрядов, получат единовременную выплату на внутридомовое газовое оборудование.

Законопроект разработан министерством социальных отношений по инициативе губернатора и рассмотрен 25 мая на заседании Законодательного собрания.

Как пояснил председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков, законом предусмотрено расширение перечня категорий граждан, которые имеют право на единовременную социальную выплату в связи с установкой и приобретением внутридомового газового оборудования. Теперь этом мера поддержки распространяется и на южноуральцев, добровольно принимающие участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов.

«Выплата будет предоставляться на условиях, которые уже установлены для других категорий участников специальной военной операции, то есть это фактический размер расходов, но не более 200 тысяч рублей», – пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

По словам Сергея Буякова, законом будет увеличен срок обращения за единовременными выплатами с одного года до двух лет со дня наступления соответствующего события для всех категорий участников СВО (ранение, гибель, призыв на военную службу и т.д.).

«Мы продолжаем поддерживать и детей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции», - отметил парламентарий. Право на получение единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей на детей получат граждане, заключившие в период с 21 сентября 2022 года контракт для прохождения военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту города Челябинска.

Напомним, выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера введена с 2021 года. Ее максимальный размер составляет 100 тысяч рублей (для семей участников специальной военной операции – 200 тысяч рублей).

Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Подать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа.

ДЛЯ СПРАВКИ

В настоящее время выплаты на газификацию предоставляются:

- семье мобилизованных граждан;

- семье граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключивших контракт с Министерством обороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы (контрактники или члены (один из членов) их семей должны быть собственниками (собственником) жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении);

- семье граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» (контрактники или члены (один из членов) их семей должны быть собственниками (собственником) жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении);

- семье военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках Росгвардии и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО (погибшие военнослужащие должны быть собственниками жилых помещений на дату их гибели, и сам погибший либо члены (один из членов) его семьи зарегистрированы в этом жилом помещении).