В Челябинской области сельские пенсионеры получают надбавку
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:23

В Челябинской области в 2019 году более 13,5 неработающих сельских пенсионеров получили прибавку к пенсии. Ее сумма составила от 1300 до 667 рублей в месяц.

С первого января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. В этом году фиксированная выплата составила 5 334,19 рублей для получателей страховой пенсии по старости, 2667,10 рублей - для инвалидов третьей группы. Для установления надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности и не работать.

Для осуществления перерасчета пенсий с учетом сельского стажа пенсионеры вправе обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением и представить документы, подтверждающие необходимый стаж работы в сельском хозяйстве. При обращении до конца 2019 года перерасчет будет произведен с первого января нынешнего года.

«Обращаем внимание работающих сельских пенсионеров, что после их увольнения повышенная надбавка может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем обращения в орган ПФР с заявлением уволившегося пенсионера. Поэтому, после прекращения трудовой деятельности необходимо обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства в сельской местности», - сообщили в пресс-службе пенсионного фонда Челябинской области.

При этом важно знать, что льгота не распространяется на тех, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве и в настоящее время проживает в городе. Но при переезде в сельскую местность право на льготу приобретается.

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