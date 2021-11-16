В Челябинской области семь детей, заболевших ковидом, находятся в реанимации

В Челябинской области по состоянию на 16 ноября в больницах находятся 50 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, из них семеро – в реанимации.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов на брифинге.

«На сегодняшний день в городской клинической больнице №9 Челябинска (ГКБ №9) – основное отделение, куда поступают дети с диагнозом коронавирусная инфекция, - находятся 50 пациентов. Из них семеро – в реанимации», - рассказал глава минздрава.

По его словам, состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Ни один из детей не находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Маленькие пациенты получают все необходимое лечение.

«По каждому ребенку, который находится в реанимации, проводится областной консилиум с участием всех ведущих и главных специалистов Челябинской области» - уточнил министр.

Как сообщила начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева, за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом среди детей составил 80,5 на 100 тысяч населения, у взрослых – 136,2 на 100 тысяч.

«Уровень заболеваемости среди детей 7-14 лет составил 0,8 на одну тысячу населения, дети 1-6 лет - 0,7 на одну тысячу населения, подростки 15-17 лет – 1,1 на одну тысячу населения, - отметила Косарева и подчеркнула: – Среди заболевших преобладает взрослое население, в том числе 30-49 лет и 50-64 года – 1,3 на одну тысячу населения. Лица старше 65 лет - 1,6 также на одну тысячу населения».

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области развернуто 160 стационарных коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией COVID-19: в ГКБ №9 и ОКБ №2 Челябинска, в центре Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске, в горбольнице № 2 в Миассе; в горбольнице в Кыштыме, в районных больницах в Сатке и в Аше.