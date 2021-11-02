В Челябинской области развернуто 160 коек для лечения детей с ковидом

В Челябинской области открыто 160 стационарных коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, детские койки для лечения пациентов с ковидом развернуты в больницах шести городов: ГКБ №9 и ОКБ №2 Челябинска, в центре Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске, в горбольнице № 2 в Миассе; в горбольнице в Кыштыме, в районных больницах в Сатке и в Аше.

На данный момент на лечении находится около 130 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Дети более восприимчивы к измененному варианту «Дельта» нового коронавируса. Для него характерна повышенная заразность, выраженная тяжесть болезни», - отметили в минздраве.

В Челябинской области не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавирусной инфекции у детей.

«В ежедневном формате ведется мониторинг выписки и поступления заболевших коронавирусной инфекцией для постоянно контроля за пациентами, в том числе наличия данных о свободном коечном фонде. Дети с коронавирусной инфекцией находятся на особом контроле министерства здравоохранения Челябинской области», - подчеркнули в минздраве.

Всего в области развернуто восемь тысяч 723 койки для лечения пациентов с ковидом, в том числе 770 коек обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Свободный коечный фонд составляет 1,8%. Большинство госпитальных баз для взрослых действует в крупных муниципалитетах. По состоянию на второе ноября продолжает лечение в больницах и на дому более 15,5 тысячи жителей области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 43-й неделе зарегистрировано в общей численности заболевших коронавирусом 84,5% - взрослые, 15,5% - дети. Отмечен рост заболеваемости среди детей 7-14 лет – на 18,1% (хотя часть школьников и отправлена на каникулы). Снизилась заболеваемость среди детей до года – на 40%, с одного года до шести лет – на 22%, среди подростков 15-17 лет – на 3%.