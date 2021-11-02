02.11.2021
Малометражные квартиры в России стали дороже почти на треть
02.11.2021
Водоснабжение в Троицке восстановлено
02.11.2021
Челябинцы активно сообщают полицейским про наркоманов
02.11.2021
Южноуральцы получат знаки ГТО
02.11.2021
На Увильдах пропал рыбак
02.11.2021
В Снежинске пенсионерку переехали машины
В Челябинской области развернуто 160 коек для лечения детей с ковидом
02.11.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 15,5 тысячи жителей
02.11.2021
Челябинская область получит средства на закупку концентраторов кислорода для ковидных баз
01.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 204 южноуральцев
01.11.2021
Челябинская область получит новый препарат для лечения ковида
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021