В Челябинской области силовики противостояли условным террористам

В Брединском районе Челябинской области с 28 по 30 июня проводится тактико-специальное учение «Рельеф-2023» по пресечению террористического акта на участке местности.

«Сражение» с условными террористами уже состоялось, сейчас организовавший учение оперативный штаб в Челябинской области подводит итоги «Рельефа», проведенного в соответствии с планом, который утвердил председатель Национального антитеррористического комитета - директор ФСБ России.

«В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и по действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В южноуральском «Рельефе» приняли участие территориальный орган и пограничное управление областного управления ФСБ России, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Брединского муниципального района.

Действия участников «Рельефа» оценивали руководитель учения и группа посредников. Руководство ТСУ осуществлял начальник УФСБ России

по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.