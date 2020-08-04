В Челябинской области скончались еще три человека с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области у всех умерших диагноз COVID-19 был сопутствующим.

Скончалась 80-летняя жительница региона. У нее было острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз (ковид сопутствующий). Умер 58-летний житель. Медики зафиксировали у него острый инфаркт миокарда. Аналогичный диагноз был у 73-летней женщины.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.