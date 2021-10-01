01.10.2021
Гехт: Про дистант мы пока не говорим
01.10.2021
В Челябинской области снижается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
01.10.2021
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
01.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
01.10.2021
Известный музыкальный критик презентует в Челябинске свою книгу
01.10.2021
В Челябинске пройдет Всероссийский форум инклюзивного творчества «Необыкновенные люди»
В Челябинской области снижается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
01.10.2021
Беременные южноуралочки, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию в санаториях
01.10.2021
В Челябинской области свободно лишь 2% коек для пациентов с ковидом, но новые пока не открывают
01.10.2021
Магнитогорцев не пустят в общественные места без QR-кодов о вакцинации
01.10.2021
Из 90 пациентов ковидного госпиталя в Чебаркуле только один был вакцинирован
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021