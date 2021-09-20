В Челябинской области снижать углеродный след будут карбоновые фермы

В Челябинской области появятся карбоновые фермы, которые будут снижать углеродный след. Об этом сообщает минэкологии региона.

Инвестиционный проект по созданию центров технологических инноваций по декарбонизации и территорий для поглощения парниковых газов (карбоновых ферм) Челябинская область представит в Новосибирске, на базе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, в рамках образовательной программы «Системный подход в управлении регионом».

«Вопросы декарбонизации, то есть снижение углеродного следа очень актуальны, так как к 2022 году Европейский союз планирует ввести углеродный налог для импортных товаров, производство которых сопровождается выбросом парниковых газов. Таким образом, у всех ввозимых товаров должен быть рассчитан углеродный след», - отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Создание центров декарбонизации планируется в Сосновском и Верхнеуральском районах региона, в них будет проводиться разработка и испытание технологий контроля углеродного баланса.

После получения результатов исследований уже на федеральном уровне будет разработана отечественная методика расчета способности поглощения парниковых газов для различных экосистем (поля, леса, болота, степи), что в дальнейшем позволит России выйти на рынок в качестве поставщика углеродных единиц.

Кроме того, проектом предусмотрено создание карбоновых ферм, что позволит приблизиться к равенству между выброшенным и поглощенным углеродом и обеспечить конкурентоспособность российских товаров на международном рынке. Для создания карбоновых ферм планируется привлекать частных инвесторов.

«Реализация проекта обеспечит для региона увеличение объема поглощения парниковых газов и снижение уровня углеродного следа», - сказал Игорь Гилев.