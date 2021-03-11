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В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5

В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузных автомобилей по федеральной трассе М-5 «Урал».

Напомним, временное ограничение для большегрузных транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 на участке от границы с Республикой Башкортостан до Челябинска было введено с 16 часов 10 марта до 18 часов 11 марта.

«Ограничение движения для большегрузов на автомобильной дороге М-5 снято», - сообщают телеграм-каналы министерства дорожного хозяйства и транспорта области и УпрДор «Южный Урал».

Ранее в УпрДоре поясняли, затруднение движения отмечалось в районе Кропачево и Сима. «В связи с тем, что вчера было введено ограничение для тяжеловесного транспорта, сейчас на этих участках наблюдается большое скопление большегрузов. Заторы усложняют работу спецтехники», - поясняют дорожники.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» и миндортранса просят водителей быть внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок до улучшения погодных условий.