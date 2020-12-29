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В Челябинской области сокращается число педагогов на больничном

В Челябинской области сокращается число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, на сегодня на больничном находится одна тысяча 169 педагогов школ (накануне - 1207 педагогов).

Им выдан больничный лист по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

В области также продолжает снижаться количество классов, находящихся на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

По состоянию на 29 декабря на карантин по ОРВИ закрыты 31 класс из 18 школ области. В понедельник на карантине было 42 класса из 25 школ области. Всего в образовательных учреждениях региона почти 20 тысяч классов.

В большинстве школ начались новогодние каникулы. Но там, где необходимо, в учебных заведениях организованы группы продленного дня.

В регионе по-прежнему нет ни одного полностью закрытых на карантин по ОРВИ детских сада, техникума или колледжа. Обучение в средне-специальных учебных заведениях организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

В Пласте учащиеся одного класса школы №10 изолированы как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, накануне был выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников (днем ранее – ни одного).

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.