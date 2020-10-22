В Челябинской области сокращается число закрытых на карантин классов

В Челябинской области число классов, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, по состоянию на 22 октября закрыты на карантин по ОРВИ три школы: Целинная и Клястицкая школа в Троицком районе и Зингейская школа в Кизильском районе.

Число классов, отправленных на карантин по ОРВИ, уменьшилось с 142 до 124. К занятиям в обычном режиме приступили 18 ранее закрытых классов.

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией среди школьников остается невысоким. За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учащихся школ (днем ранее было подтверждено три случая заражения).

Как сообщили в министерства здравоохранения области, всего с начала учебного года и по 22 октября в регионе подтверждено 230 случаев ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.