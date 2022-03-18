В Челябинской области сократили число пунктов ПЦР-диагностики

С понедельника, 21 марта, в Челябинской области сокращают число пунктов для проведения бесплатных ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию СOVID-19.

«В связи со снижением числа обращений, с 21 марта сокращается число пунктов ПЦР-диагностики на COVID-19», - сообщает пресс-служба минздрава региона.

В Челябинске продолжит работу бесплатный пункт забора мазков для ПЦР-диагностики COVID-19 на базе поликлиники №3 (ул. Блюхера,12). Пройти тестирование можно будет ежедневно с 10 до 15 часов.

В минздраве напомнили, в пункт ПЦР-тестирования могут обратиться здоровые пациенты, кому результат необходим для предъявления перед проведением лечения, реабилитации, посещения другой страны.

Медицинские учреждения продолжат брать тесты ПЦР в плановом режиме, по показаниям здоровья.