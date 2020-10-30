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В Челябинской области созданы новые койки для лечения пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 18:00
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, вызванными ковидом.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 30 октября.

Сегодня, 30 октября открыто 50 дополнительных коек для лечения пациентов с ковидом на базе терапевтического отделения горбольницы Южноуральска. Планировалось, что туда будут отправлять и пациентов с Троицка, так как троицкая база не справляется с возросшим потоком пациентов.

«В период с первого по восьмое ноября дополнительно будет развернуто 300 коек на базе городской больницы №1 Челябинска, где сейчас открыто уже 152 койки», - отметила Ирина Гехт.

Всего на день развернуто шесть тысяч 306 коек на базе 28 медицинских организаций области (в среды было – шесть тысяч 179 коек на базе 27 больниц, неделю назад - пять тысяч 979 коек). по-прежнему остается свободным порядка 20 процентов от общего коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

На утро пятницы, 30 октября, лабораторно подтверждено 20 тысяч 113 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено 158 новых инфицированных. Коэффициент распространения инфекции – 1,15.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Ирина Гехт
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