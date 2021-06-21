В Челябинской области спрос на медицинских работников за два года вырос на 175%

За два года спрос на медицинских работников в России вырос почти в два раза. К примеру, только за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос на 82%. В УрФО рост составил 129%, а в Челябинской области вакансий для медицинских работников стало на 175% больше.

Чаще всего работодатели искали медсестер (4,7% вакансий), терапевтов (3,6%), фармацевтов-провизоров (2,9%), педиатров (1,8%), неврологов (1,5%), фельдшеров (1,4%), анестезиологов-реаниматологов (1,3%), ветеринаров (1,2%), офтальмологов (1,1%) и врачей УЗИ (1%).

Средняя предлагаемая зарплата для медиков в Челябинской области составила 37 тысяч рублей, по стране в целом – 45 тысяч. Интересно, что предлагаемая зарплата для медиков, работа которых напрямую связана с covid-19, в среднем на 20 тысяч рублей выше.

В свою очередь, количество соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика» за два года выросло на 45% по стране в целом, на 48% по УрФО и на 39% в Челябинской области. Более всего число желающих найти работу в медицине выросло в Ненецком АО – резюме медиков стало больше на 400%. И наоборот, сильнее всего сократилось количество «медицинских» резюме в Республике Мордовия – на 30%.