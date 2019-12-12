В Челябинской области станет меньше молодых и больше пожилых

В Челябинской области в ближайшие 15 лет прогнозируется уменьшение численности молодежи и людей трудоспособного возраста, а вот южноуральцев старше трудоспособного возраста в регионе напротив может стать больше.

Согласно прогнозу, опубликованному Челябинскстатом, в 2020-м году на Южном Урале будет проживать около 680-ти тысяч представителей первой категории (молодежь), более одного миллиона 870-ти тысяч - второй (работающее население) и около 920-ти тысяч пенсионеров.

К 2036-му году, предположительно, ситуация в Челябинской области сложится следующая: численность молодежи уменьшится до показателей в полмиллиона (с небольшим) человек; граждан трудоспособного возраста станет меньше на сто с хвостиком тысяч; количество южноуральцев старше трудоспособного возраста достигнет, по прогнозам, 970-ти тысяч.

Как сообщает Челябинскстат, в 2020-м году на тысячу жителей региона трудоспособного возраста в среднем будет приходится 363 представителя молодого поколения и 491 - старшего. А в 2036-м соотношение «сил» может оказаться следующим: 297 молодых людей и 554 пожилых на каждую тысячу граждан трудоспособного возраста.