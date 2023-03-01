В первый день весны, первого марта, в Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания. На отдых и укрепление здоровья маленьких южноуральцев из областного бюджета выделено свыше 250 миллионов рублей. Закуплено порядка восьми тысяч путевок.

«Планируется два весенних заезда и с 20 мая четыре летних», - сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

В этом году отдых и оздоровление детей запланированы в санаториях, санаториях-профилакториях и загородных лагерях «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори», «Карагайский», «Абзаково».

В загородных лагерях смогут укрепить здоровье дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а в санаториях - ребята, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям.

«В этом году у нас появилась новая категория – это дети мобилизованных граждан, им путевки предоставляются вне очереди», - отметила глава регионального минсоца.

Путевки в загородные лагеря предоставляются и детям, перенесшим онкологические и гематологические заболевания.

Также дети с инвалидностью бесплатно проходят реабилитацию в областных и муниципальных учреждениях.

С 2020 года в области действует мера социальной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, – компенсация расходов на реабилитацию и оздоровление ребенка-инвалида. С начала 2023 года максимальная сумма компенсации за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов увеличена до 100 тысяч рублей. Кроме того, вместо денежных средств родители смогут получать сертификаты. В таком случае стоимость услуг не будет возмещаться родителям – средства будут направлены организации, предоставившей услуги по реабилитации детей-инвалидов.