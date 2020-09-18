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В Челябинской области учредили новую премию за борьбу с COVID-19

Общество
Сегодня, 11:46
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области будут награждать медицинских работников, внесших значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Решение об учреждении новой премии за борьбу с ковидом принял губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в 2020 году премию губернатора получат 100 медицинским работникам областных государственных и муниципальных больниц, которые занимались лечением южноуральцев с ковидом и внесли значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Размер премии составляет 50 тысяч рублей.

Кандидатов на соискание премии будут выдвигать учреждения здравоохранения. При выборе соискателя будут учитываться его достижения в борьбе с коронавирусом, в том числе время, которое медик проработал в «красной зоне», количество пролеченных ковид-пациентов.

Накануне, 17 сентября, в правительстве Челябинской области 50 работникам здравоохранения вручили премию губернатора за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, за заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки, но из-за пандемии церемонию пришлось отложить.

В списке награжденных врачи-неонатологи, акушеры-гинекологи, педиатры, акушеры, врачи-терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры и старшие медицинские сестры, специалисты системы здравоохранения из 23 муниципалитетов области.

«Огромное вам спасибо за вашу работу, за результат, за любовь к профессии и отношение к жителям! Потому что, когда дело доходит до проблемы, только на вас и надеемся. Спасибо за все это», - поблагодарил медиков губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что в регионе, начиная с прошлого года, существенно увеличено финансирование здравоохранения. «Подтверждаю, что здравоохранение - это приоритет номер один. Поддержка будет продолжена и в следующем году», - заверил губернатор.

Министр здравоохранения Юрий Семенов напомнил, что в области уже много лет подряд ежегодно лучших медработников награждают премией губернатора. В этом году добавится еще одна премия за борьбу с ковидом.

Список награжденных.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
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коронавирус
Премия губернатор
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