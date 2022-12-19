В Челябинской области усилят обработку дорог противогололедными материалами

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Челябинской области и установлением гололеда подрядным организациям предписано усилить обработку проезжей части и более активно очищать обочины. О безопасности тротуаров и дорог во дворах должны позаботиться местные власти и управляющие компании.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на вторник, 20 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в снег, в горах до умеренного. Местами возможны метели. Температура воздуха значительно понизится. Ожидается сильный гололед на дорогах.

«В связи с этим подрядным организациям выдано предписание усилить обработку проезжей части региональных дорог, а также осуществлять патрульный контроль за состоянием проезда», - сообщает миндортранса региона.

В настоящее время на региональных автодорогах работают 168 единиц техники. Проводится обработка проезжей части противогололедными материалами, очистка покрытия и обочин от снега. В ночное время работа будет продолжаться.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92. Также можно звонить на телефон 8-902-868-50-81. На этот номер в вайбер можно направлять фото и видео материалы.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка).