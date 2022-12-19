В Челябинской области усилят обработку дорог противогололедными материалами

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
Транспорт
Коронавирус
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
Транспорт
Коронавирус
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Открытую лекцию по экологическому просвещению для студентов ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУМК и Совета молодежи
19.12.2022

Челябинская «Единая Россия» провела открытую лекцию по «Зеленой экономике» для молодежи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году вырастет до 16 тысяч 242 рублей.
19.12.2022

В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Генераторы и строительные инструменты доставили в Ясиноватую волонтеры из Коркино (Челябинская об
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.12.2022

Из Ясиноватой вернулись волонтеры Коркино: Когда услышали первые взрывы, было очень страшно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2023 года в России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и вос
19.12.2022

Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Советского района Челябинска решают проблему несанкционированной свалки по адресу: улица К
19.12.2022

Теперь власти думают, как предотвратить появление на Крупской новой мусорной кучи

В Советском районе убрали стихийную свалку на месте бывшей контейнерной площадки
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.12.2022

На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.12.2022

ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.12.2022

По случаю юбилея предприятия 265 сотрудников ГРЦ Макеева получили награды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.12.2022

Рысь вместо дельфина: златоустовская «Уралочка» ищет имя новому символу команды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.12.2022

Котова обратилась за помощью к главному полицейскому Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.12.2022

Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Гололед
Обработка противогололедными материалами
Общество
19.12.2022 15:13
Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинской области усилят обработку дорог противогололедными материалами

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Челябинской области и установлением гололеда подрядным организациям предписано усилить обработку проезжей части и более активно очищать обочины. О безопасности тротуаров и дорог во дворах должны позаботиться местные власти и управляющие компании.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на вторник, 20 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в снег, в горах до умеренного. Местами возможны метели. Температура воздуха значительно понизится. Ожидается сильный гололед на дорогах.

«В связи с этим подрядным организациям выдано предписание усилить обработку проезжей части региональных дорог, а также осуществлять патрульный контроль за состоянием проезда», - сообщает миндортранса региона.

В настоящее время на региональных автодорогах работают 168 единиц техники. Проводится обработка проезжей части противогололедными материалами, очистка покрытия и обочин от снега. В ночное время работа будет продолжаться.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92. Также можно звонить на телефон 8-902-868-50-81. На этот номер в вайбер можно направлять фото и видео материалы.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка).

Автор: Любовь Юрина
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Гололед
Обработка противогололедными материалами
Новости по тегу: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.11.2022

Снегопад в Челябинской области продлится до пятницы, а затем придут сильные морозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.11.2022

Парк общественного транспорта Миасса пополнили пять троллейбусов из Вологды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.11.2022

В декабре по улицам Челябинска вновь начнут курсировать автобусы-гармошки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.11.2022

Снегопад накрыл практически всю территорию Челябинской области
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Участник специальной военной операции Бенес Айо, коммунист, экоактивист, общественник, по
Федерация

Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза

17.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бенес Айо, член КПРФ, председатель движения «Леса Земли», боец российской армии, участвую
Федерация
Спецоперация на Украине

Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке

17.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Территории Челябинской области получили 55 новых автобусов – «ПАЗов» и «ГАЗелей», которые будут в
Общество

Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов

16.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Учитывая напряжённость вокруг Косова, которая может привести к многочисленным жертвам, наш со
Интервью
Спецоперация на Украине

Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России

15.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Раненые военнослужащие из госпиталя Ясиноватой получили подарки вчера, 14 декабря, от жителей Чел
Общество
Спецоперация на Украине

Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области

15.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Участник специальной военной операции Бенес Айо, являющийся уроженцем Латвии, за
Общество
Спецоперация на Украине

Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти

14.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Открытую лекцию по экологическому просвещению для студентов ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУМК и Совета молодежи
19.12.2022

Челябинская «Единая Россия» провела открытую лекцию по «Зеленой экономике» для молодежи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году вырастет до 16 тысяч 242 рублей.
19.12.2022

В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Генераторы и строительные инструменты доставили в Ясиноватую волонтеры из Коркино (Челябинская об
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.12.2022

Из Ясиноватой вернулись волонтеры Коркино: Когда услышали первые взрывы, было очень страшно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2023 года в России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и вос
19.12.2022

Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Советского района Челябинска решают проблему несанкционированной свалки по адресу: улица К
19.12.2022

Теперь власти думают, как предотвратить появление на Крупской новой мусорной кучи

В Советском районе убрали стихийную свалку на месте бывшей контейнерной площадки
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

19.12.2022 15:13

В Челябинской области усилят обработку дорог противогололедными материалами

19.12.2022 14:46

Челябинская «Единая Россия» провела открытую лекцию по «Зеленой экономике» для молодежи

19.12.2022 14:43

В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей

19.12.2022 14:34

На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус

19.12.2022 14:29

Из Ясиноватой вернулись волонтеры Коркино: Когда услышали первые взрывы, было очень страшно

19.12.2022 14:10

ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран

19.12.2022 14:07

По случаю юбилея предприятия 265 сотрудников ГРЦ Макеева получили награды

19.12.2022 14:04

Рысь вместо дельфина: златоустовская «Уралочка» ищет имя новому символу команды

19.12.2022 14:04

Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин

19.12.2022 13:45

В Советском районе убрали стихийную свалку на месте бывшей контейнерной площадки

19.12.2022 13:41

Котова обратилась за помощью к главному полицейскому Челябинска

19.12.2022 13:18

Текслер призвал южноуральцев сообщать ему о проблемах с очисткой дорог

19.12.2022 13:15

Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.

19.12.2022 13:14

С праздником, товарищи: автоколонна коммунистов под красными знаменами проехала по Челябинску

19.12.2022 13:05

На Донбасс отправилась седьмая экспедиция, подготовленная депутатами Челябинской области

19.12.2022 12:59

В Челябинске процветает незаконная торговля елками и пиротехникой

19.12.2022 12:42

«Единая Россия» Челябинской области готовит новогодний гуманитарный конвой

19.12.2022 12:33

Жители Челябинска планируют сэкономить на праздновании Нового года

19.12.2022 12:22

Коммунальщики пообещали жителям Челябинской области избавить от скоплений мусора в новогодние каникулы

19.12.2022 12:05

Хирургический инструмент, «буржуйки» и продукты прибыли в Ясиноватую из Копейска

19.12.2022 11:49

Сергей Антипов наградил лучших спортсменов Курчатовского района по итогам года

19.12.2022 11:30

В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы

19.12.2022 11:19

Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска

19.12.2022 11:12

«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО бесплатной полевой почтой

19.12.2022 11:06

Володин рассказал подробности закона о биометрии и анонсировал введение уголовной ответственности

19.12.2022 10:31

Аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды

19.12.2022 10:30

Два предприятия Челябинской области получат гранты на конструкторские разработки

19.12.2022 10:21

Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК

19.12.2022 10:13

На трассах Челябинской области в столкновениях с большегрузами погибли два водителя

19.12.2022 10:08

«Морозко» начал свой марафон с Камерного театра

19.12.2022 09:53

Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

18.12.2022 22:39

Дети подарили челябинскому губернатору Текслеру синий блокнот для записи добрых дел

18.12.2022 21:19

Южноуральцам обещают резкие погодные изменения на предстоящей неделе

18.12.2022 20:25

В понедельник в Челябинской области – мокрый снег с дождем, усиление ветра

18.12.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)

18.12.2022 18:45

В Снежинске произошел пожар в торговом центре, пострадал один человек

18.12.2022 00:05

Южноуральцев предупреждают о снегопадах и просят по возможности отменить поездки

17.12.2022 23:30

В Челябинске водитель, которого везли на медосвидетельствование, выпрыгнул из патрульного авто

17.12.2022 22:41

В больнице Челябинска умерла 26-летняя женщина, находившаяся на 38-й неделе беременности

17.12.2022 21:07

ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву

17.12.2022 18:56

В Челябинской области стартовала «Ёлка желаний»

17.12.2022 16:30

В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза

17.12.2022 16:29

«Давай полетаем вместе»: Камерный театр радует юных зрителей новогодним благотворительным спектаклем

17.12.2022 15:40

Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза

17.12.2022 14:52

Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке

17.12.2022 13:43

В Челябинске на экранах Мягких кинотеатров вышел российский триллер «Тень. Взять Гордея»

17.12.2022 13:22

Полицейские Кыштыма обнаружили в лесу носки с тремя килограммами мефедорона

17.12.2022 12:51

Совет Безопасности РФ: Детям из освобожденных территорий нужно помогать с социальной адаптацией

17.12.2022 12:13

В Миассе отмечают позитивные изменения в развитии

17.12.2022 12:08

В Миассе построят новый крытый хоккейный каток

16.12.2022 21:46

НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области

16.12.2022 21:21

В выходные в Челябинской области потеплеет, пойдет снег и мокрый снег

16.12.2022 21:10

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

16.12.2022 20:25

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

16.12.2022 17:26

Государственный ракетный центр имени Макеева отмечает 75-летие

16.12.2022 17:04

Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания

16.12.2022 16:55

Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой

16.12.2022 16:53

Полувековому юбилею отделения сосудистой хирургии ЧОКБ посвятили всероссийскую конференцию

16.12.2022 16:23

Путешествие Деда Мороза с НТВ

16.12.2022 16:19

В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки

16.12.2022 16:08

Проект ММК удостоен премии российского правительства

16.12.2022 15:39

Челябинцам из подлежащего сносу общежития на Мира продолжают начислять плату за капремонт

16.12.2022 15:11

Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 14 несчастным случаям в Челябинской области

16.12.2022 14:52

В Магнитогорске живые «экспонаты» зоовыставки «выставлялись» без лицензии

16.12.2022 14:34

Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов

16.12.2022 13:54

В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры

16.12.2022 13:47

Афиша новогодних мероприятий в Челябинске

16.12.2022 13:23

ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

16.12.2022 12:59

«ZOV»: творческий конкурс УПИ в поддержку бойцов СВО продолжается

16.12.2022 12:46

Более 200 предприятий МСП Челябинской области будут участвовать в разработке инноваций для Южно-Уральской железной дороги

16.12.2022 12:35

Вынесен приговор экс-начальнице управления образования Троицкого района

16.12.2022 12:11

У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль

16.12.2022 11:55

Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии

16.12.2022 11:43

ЮУрГУ поймал ветер перемен

16.12.2022 11:33

«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии

16.12.2022 11:28

«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре

16.12.2022 11:17

Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо

16.12.2022 10:55

В Челябинске капитально отремонтируют фасад памятника истории и культуры на Цвиллинга

16.12.2022 10:05

В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре

16.12.2022 09:24

В суде Карабаша осужденный за убийство напал на полицейских-конвоиров

16.12.2022 00:57

В пятницу в Челябинской области ощутимый перепад температур в течение суток

16.12.2022 00:38

Продлен срок действия «Льготной ипотеки», расширен доступ к «Семейной ипотеке»

15.12.2022 23:30

Цирковая артистка из Челябинска начнет новую жизнь с шоу ТВ-3 «Новый день»

15.12.2022 23:07

Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря (18+)

15.12.2022 20:49

Процедура сбора биометрических данных была и останется добровольной

15.12.2022 17:59

Продление ветки метротрамвая обсудили на публичных слушаниях в Челябинске

15.12.2022 17:23

В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»

15.12.2022 17:21

Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России

15.12.2022 16:34

Челябинский Микеланджело отметил день рождения

15.12.2022 16:13

Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую

15.12.2022 16:04

Текслер объяснил, зачем нужно тратить миллиарды бюджетных средств на метротрамвай

15.12.2022 15:39

Наталья Котова поддержала идею артистов НХТ о создании театрального сквера

15.12.2022 15:22

В Миассе завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту

15.12.2022 14:42

В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида

15.12.2022 14:22

По какой цене и когда выгоднее продать монету из коллекции?

15.12.2022 14:13

Энергетики «Челябэнерго» приняли участие в IX межрегиональном форуме «Эффективная энергетика»

15.12.2022 14:04

В больницах и поликлиниках начнут тестировать не только на ковид, но и на грипп

15.12.2022 14:02

Экс-полицейского из Челябинска, который получал взятки от похоронщика оставили на свободе

15.12.2022 13:23

Миасец хотел воспользоваться услугами девочки по вызову и стал жертвой вымогателей

15.12.2022 13:12

Прошедших слаживание в Чебаркуле бойцов начали отправлять в зону СВО