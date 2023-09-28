В Челябинской области увеличат единовременные выплаты участвующим в СВО контрактникам

С первого октября 2023 года в Челябинской области будет увеличен в полтора раза размер региональной единовременной выплаты контрактникам – участникам спецоперации.

Сегодня, 28 сентября, соответствующий закон, подготовленный по инициативе губернатора министерством социальных отношений, единогласно принят сразу в трех чтениях на заседании Законодательного Собрания.

«В областной закон о поддержке участников внесены изменения в части увеличения размера единовременной выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей. Поправки вступят в силу с первого октября 2023 года», – рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Выплату в размере 75 тысяч рублей могут получить:

- граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года, контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы;

- граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов РФ (за исключением Челябинской области) и заключившие в период прохождения военной службы по призыву контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года и по 31 декабря 2023 года, проходящие военную службу в войсковых частях МО РФ, дислоцирующихся на территории Челябинской области.

Аналогичную единовременную выплату получат и граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту города Челябинска.

Выплаты предоставляются независимо от длительности контракта. Главное, чтобы он был заключен в период, указанный в законе, – не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года.

Обращаться за получением выплат можно как в период прохождения военной службы, так и в течение двух лет со дня окончания контракта. Если военнослужащий самостоятельно не обращается за выплатой, то заявление могут подать супруги, а при отсутствии супруг – родители.

Напомним, в августе 2023 года в Челябинской области были установлены дополнительные меры социальной поддержки для участников специальной военной операции - расширен перечень лиц, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты за счет средств областного бюджета.