28.09.2023
Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей
28.09.2023
В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района
28.09.2023
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
28.09.2023
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
28.09.2023
«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия
28.09.2023
В Челябинске пройдет фестиваль нагайбакской культуры
В Челябинской области увеличат единовременные выплаты участвующим в СВО контрактникам
26.09.2023
Защитники Новороссии ждут в своих рядах настоящих мужиков с Южного Урала
25.09.2023
Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
25.09.2023
Очередная атака беспилотников на Крым: уничтожены четыре БПЛА
25.09.2023
ВСУ пытались атаковать дронами объекты в нескольких регионах
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023