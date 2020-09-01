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В Челябинской области в четвертый раз разгорится «Пламя Аркаима»

Общество
Сегодня, 11:47
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области в четвертый раз состоится фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Яркое событие произойдет в предстоящую субботу, пятого сентября, при поддержке регионального минкульта.

Организаторами фестиваля являются Ассоциация экспериментальной археологии «Археос» и заповедник «Аркаим», на территории которого традиционно пройдет тематический праздник.

Четвертый фестиваль исторической реконструкции будет посвящен Каменному веку – самой древней в истории человечества эпохе. «Пламя Аркаима» соберет на Южном Урале специалистов по палеотехнологиям из разных регионов Российской Федерации.

Как рассказали в сообществе «Археос» в ВКонтакте, гости фестиваля познакомятся с различными древними технологиями, среди которых - расщепление и отжим камня, наскальная живопись, гончарство неолита, изготовление стрел и многое другое.

На фестивале (он откроется в полдень) будут представлены образы людей древнейшей эпохи. Юные исследователи древности смогут попробовать себя в роли археологов на импровизированном раскопе. Вечером субботы все участники события насладятся концертом этнической музыки.

Третий по счету фестиваль, состоявшийся в прошлом году, был посвящен бронзовому веку и имел большой успех у зрителей.

Напомним, в предыдущие годы «Пламя Аркаима» разгоралось в заповеднике в июне. В этом году свои коррективы внес коронавирус.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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