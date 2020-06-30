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В Челябинской области в память о погибших в Великой Отечественной высадили тысячи деревьев

Общество
Сегодня, 11:38

В Челябинской области в память о погибших в Великой Отечественной войне высадили 234 тысячи деревьев.

Таков внушительный результат стартовавшей 27-го апреля международной акции «Сад памяти», которую поддержали 15 муниципальных районов и шесть городских округов Южного Урала и в которой приняли участие более 600 человек.

Как рассказала пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина, на территории лесного фонда и в городах трудовой доблести и славы Челябинской области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс) прошло сорок мероприятий по высадке деревьев хвойных и лиственных пород.

В центральный день акции в челябинском городском бору была заложена памятная аллея лип и высажено более 16-ти тысяч сосен в честь ветеранов лесного хозяйства региона.

«Лесовосстановление - это неотъемлемая часть работы лесного хозяйства. Но «Сад памяти» - нечто большее. Это то, во что каждый участник вложил частичку своей души. Это еще одна возможность сказать, что мы помним и мы благодарны», - сказал начальник ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Важной составляющей акции в условиях пандемии коронавируса стало онлайн-направление #СадПамятиДома. Подобный формат был разработан для тех, кто находился в режиме самоизоляции. Акцию поддержали 60 южноуральцев.

 

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