В Челябинской области ведется капремонт дороги Кузяшева - Акбашева – Марксист

В Челябинской области проводится капитальный ремонт автодороги Кузяшева-Акбашева-Марксист, о чем сообщает региональный миндортранс.

Работы на участке км 10+770 - км 19+638 походят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году на ремонт автодороги был заключен трехлетний контракт. Дорожники отфрезеровали около десяти километров старого покрытия и сняли почвенно-растительный грунт на 14 километрах. В 2022 году в эксплуатацию будет введено 8,8 километра автодороги, еще 10,7 километра предстоит отремонтировать в следующем.

На сегодняшний день подрядная организация приступила к кирковке существующего покрытия (работы уже выполнены на пяти километрах), отсыпке земляного полотна щебеночно-песчаной смесью. Также ведутся работы по устройству земполотна и откосной части.

В настоящее время на дороге работают два бульдозера, автогрейдер, каток и шесть самосвалов. Все работы выполняются «под движением», то есть по одной полосе, что усложняет задачу дорожников.

В ближайшие два года на данной автодороге планируется строительство девяти водопропускных труб, четыре из которых будут обустроены в этом сезоне. Кроме того, в районе деревни Чубары по обе стороны будут возведены остановочные комплексы и обустроены тротуары до поворота на деревню.

В сентябре здесь планируют приступить к укладке асфальта, по завершению всех работ будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка.