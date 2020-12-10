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В Челябинской области вновь выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки вновь выросло число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции. Но при этом число школ, где ученики отправляются на карантин, сокращается.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на десятое декабря на карантин по ОРВИ закрыто 194 класса из 84 школ области. Накануне было закрыто 193 класса из 84 школ, тремя днями ранее - 186 классов в 85 школах области, 179 классов из 81 школы, в пятницу - 167 классов из 80 школ. Всего в образовательных учреждениях региона почти 20 тысяч классов.

Кроме того, остается полностью закрытой на карантин по ОРВИ Полоцкая школа в Кизильском муниципальном районе, где обучается 144 ученика.

На карантине по ОРВИ находится также один детский сад в поселке Астафьевский в Нагайбакском районе (в этом дошкольном учреждении всего девять воспитанников).

Полностью закрытых на карантин техникумов и колледжей нет. Обучение организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки было выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне – ни одного, тремя днями ранее – один, восемь и четыре заболевших соответственно.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса. «На сегодня нет изолированных классов, как контактных с заболевшим COVID-19», - уточнили в минобрнауки.

В области продолжает снижаться число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+). На сегодня на больничном находятся 1818 педагогов школ (накануне – 1841 педагог, днем ранее - 1946). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».