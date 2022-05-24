В Челябинской области вспоминают героически погибшего юнармейца Диму Новоселова

В Челябинской области сегодня, 24-го мая, вспоминают юного героя Дима Новоселова – в этот день три года назад 13-летний копейский школьник спас детей, упавших в затопленный карьер на окраине поселка Бажова. Ценой собственной жизни.

В день гибели славного юнармейца, достойного сына выпускника ЧВВАКУШа, мечтавшего пойти по стопам своего отца и поступить в летное училище, в местном паблике напомнили обстоятельства той майской трагедии.

Вечером 24-го мая 2019-го года несколько мальчишек десяти-четырнадцати лет приехали на велосипедах на карьер. Они затеяли игру прямо на обрывистом берегу, который образовался после затопления старой угольной шахты. Вокруг не было ни ограждений, ни предупреждающих знаков. В какой-то момент грунт обвалился буквально под ногами ребят, двое из них - десятилетние мальчики - упали в ледяную воду.

Дима как раз проезжал мимо на велосипеде. Он вместе с другими мальчишками бросился спасать тонувших, вытащил на берег обоих, но сам выплыть не смог.

«Парень с малых лет занимaлcя в клубе юных армейцев. Он xoтел пойти по стопам отца и стать военным летчиком, но судьба распорядилась иначе. Дмитрий не снимал на смартфон видео, не делал селфи на фоне озepa, он спас дeтей ценой своей жизни, хотя caм еще был ребенком. Вечная память», - вспоминает Копейск своего героя.

Напомним, тело Димы удалось найти лишь 27-го мая.

Подписчики сообщества «Подслушано Копейск» пишут, что очень хорошо помнят подвиг Димы Новоселова.

«Какой смелый мальчик… Как жаль… Именно таких так не хватает на этой земле… Мягких облачков тебе»; «Сколько бы ни прошло лет, он вечно будет в памяти молодой и живой, настоящий мужчина, настоящий герой! Такое горе родителям... Даже я не могу остановить поток слез, а им как… Пусть дети на всей земле будут живы!»; «Настоящий герой! Не каждый бы взрослый человек пошел бы на такое. Вечная память тебе, Дима!»; «Маленький ребенок... И уже такой большой герой! Навсегда в нашем сердце»; «Покойся с миром, юный мужчина»; «Вечная Память ГЕРОЮ. Димочка, мы тебя помним, царствие небесное»; «Много раз читала эту историю, и каждый раз мурашки по телу и душевная боль. Мягких облачков Диме»; «Вечная память, милый Дима»; «Конечно же, это воспитание - он, не задумываясь, бросился на помощь! Честь и поклон родителям! Мы, копейчане, не забудем о Диме!» - это лишь малая часть слов, которые жители небольшого шахтерского городка, в котором жил и рос мальчик с большим и храбрым сердцем, посвятили Диме Новоселову в день его гибели.

Также в группе «Подслушано Копейск» вспомнили про концерт, который состоялся в прошлом году в память о Диме Новоселове.