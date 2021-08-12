В Копейске открыли мемориал Диме Новосёлову, спасшему двух детей ценой своей жизни

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 12 августа, в полдень открыли мемориал в память о 13-летнем герое Диме Новосёлове, который ценою собственной жизни спас двух тонущих детей.

Диме сегодня должно было исполниться 16 лет, а в мае этого года он мог выпуститься из девятого класса. На последнем звонке детям раздали письма, которые они написали сами себе в 2016 году, когда учились в четвертом классе. Фотографию письма 13-летнего героя опубликовал на своей станице руководитель благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев.

«Меня зовут Дима, и я учусь в 4 классе. Я бы очень хотел к 9 классу стать очень хорошим другом для всех своих одноклассников. Мой папа работал штурманом… И я хочу стать штурманом», - написал Дима в письме.

По примеру своего отца Дима Новосёлов хотел стать военным летчиком, к своей мечте он стремился с детства: занимался в военно-спортивном клубе «Медведь», выступал в соревнованиях, состоял в Юнармии. Друзья говорили, что он был активным и отзывчивым.

«Для сохранения памяти Димы Новосёлова и примера его мужественного поступка, по согласованию с семьёй, будут проводиться ежегодные мероприятия. Осенью - турнир по рукопашному бою. Весной - этап кубка России по велосипедому спорту. В течение учебного года - конкурс школьных проектов. Всё то, чем любил заниматься Дима при жизни», - рассказал Андрей Горланцев.

Дима Новосёлов был деятельным ребенком. В августе прошлого года по просьбе руководства копейской школы №48 волонтеры фонда установили велопарковку, проект которой разработал незадолго до своей гибели юный герой. Рядом с велопарковкой была также укреплена памятная табличка. По QR-коду на ней каждый может узнать информацию о подвиге Димы и его проекте школьных велопарковок.

Напомним, трагедия произошла на окраине поселка Бажово 24 мая 2019 года. Несколько мальчишек приехали на велосипедах на карьер. Они затеяли игру прямо на обрывистом берегу. Дима Новосёлов гулял со своими друзьями неподалеку. Он увидел, как в какой-то момент грунт обвалился прямо под ногами младших школьников, двое упали в ледяную воду. Дима незамедлительно бросился детям на помощь вместе с другими мальчишками. 13-летний герой вытащил ребят на берег, но сам выплыть не смог.