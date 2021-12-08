В Челябинской области введут новое пособие для поддержки семей с детьми

В Челябинской области вводится новая региональная мера поддержки семей с детьми и упрощается процедура подачи заявлений на получение льгот.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе «Прямой линии» главы региона с жителями, которая проходила восьмого декабря.

Как рассказал Алексей Текслер, в Челябинской области появится новое региональное пособие на второго ребенка.

«Мы определились буквально на днях и заложили все в проект бюджета, и по линии "Единой России" эти инициативы прозвучали. Мы определились с некоторыми дополнительными мерами поддержки на следующий год», - уточнил губернатор.

В Челябинской области будет введена дополнительная региональная мера поддержки вторых детей.

«Для многих семей это достаточно важно: когда рождается второй ребенок, меняется определенная ситуация и необходимо оказывать дополнительную поддержку. Приняли решение, для тех семей, чей прожиточный минимум не дотягивает, оказывать поддержку», - прокомментировал Алексей Текслер.

Как уточнили в министерстве социальных отношений области, ежемесячная выплата будет назначаться на второго ребенка, рожденного, начиная с первого января 2022 года. Размер выплаты составит шесть тысяч 222 рубля (50 процентов от величины регионального прожиточного минимума на ребенка). В 2022 году ей смогут воспользоваться более 3,5 тысячи семей области.

«Мы будем анализировать эту меру поддержки и, возможно, будем ее расширять», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер также рассказал, что областные власти приняли принципиальное решение о введении единого размера регионального единовременного пособия при рождении ребенка. Оно теперь не будет зависеть от очередности появления детей на свет и составит шесть тысяч рублей.

«По инициативе губернатора Алексея Текслера сделан важный шаг, направленный на поддержку семей с детьми. Увеличен размер областного единовременного пособия при рождении ребенка. Если раньше выплата составляла от двух тысяч до шести тысяч рублей, то теперь для большинства получателей пособие увеличено в несколько раз – до единого размера», - отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Ранее на первого ребенка семья получала две тысячи рублей, на второго – три тысячи рублей, на третьего – четыре тысячи, на четвертого – пять тысяч, на пятого и последующих детей - шесть тысяч рублей.

После первого декабря 2021 года родители при рождении детей будут получать областное единовременное пособие в размере шести тысяч рублей. При назначении пособия материальное положение родителей не будет иметь основного значения.

Кроме того, в законе прописали, что ежегодно эта единовременная выплата будет индексироваться. Первая индексация будет проведена в 2023 году.

Заявление на выплату можно будет подать через органы соцзащиты и МФЦ.

Сегодня в ходе «Прямой линии» к Алексею Текслеру обратился житель Николай Николаевич. Он рассказал, в настоящий момент существуют определенные сложности с подачей документов на получение пособия. У него родился ребенок и ему пришлось уже дважды ездить в МФЦ и каждый раз выяснялось, что чего-то недоставало. Житель просит упростить процедуру подачи документов.

Алексей Текслер рассказал, что с первого января 2022 года для назначения пособия будет достаточно только подать заявление, все остальные документы будут получены в порядке межведомственного взаимодействия. «Времена изменились, - обратился губернатор к министерству социальных отношений и министерству информационных технологий и связи области. – Человек должен подать только заявление. Всё остальное должно работать в рамках межведомственного взаимодействия. С первого января следующего года мы переходим на такой формат работы. Я обращаю на это ваше внимание».

Более того, подчеркнул глава региона, заявление на получение пособие житель должен подать на сайте Госуслуг, никуда не ходя. Алексей Текслер взял на особый контроль подачу документов на назначение пособий. «Эту задачу ставлю на особый контроль, чтобы мы к ней не возвращались», - подчеркнул губернатор.

Напомним, в проекте бюджета Челябинской области на 2022 год расходы по направлению «социальная политика» увеличены на 28% - до 87,7 миллиарда рублей. В будущем году будут сохранены и проиндексированы все действующие меры соцподдержки и введены новые. Проект главного финансового документа уже принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания.