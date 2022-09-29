28.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
28.09.2022
В Еткульском районе открылась юбилейная логопедическая группа
28.09.2022
Сборные ЛНР и ДНР примут участие в турнире по кикбоксингу, который состоится в Магнитогорске
28.09.2022
Полицейские Челябинска задержали иностранку с героином
28.09.2022
Прокуратура запросила для подельника Чернобровина семь лет колонии
28.09.2022
Для предпринимателей Челябинской области открыта горячая линия и проводят вебинар по мобилизации
В Челябинской области введут пособие для семей мобилизованных
07.09.2022
На Южном Урале вводится новая мера поддержки семей с детьми, имеющими редкие заболевания
23.06.2022
В Челябинской области увеличили размер выплаты детям погибших участников войны
24.12.2021
В Челябинской области утвердили новые меры соцподдержки
23.12.2021
В 2022 году в Челябинской области введут новые меры соцподдержки
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022