В Челябинской области введут пособие для семей мобилизованных

В Челябинской области установят единовременную выплату для семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Мера соцподдержки для семей мобилизованных вводится по инициативе губернатора Алексея Текслера. На одного ребенка выплатят по 20 тысяч рублей. Все необходимые документы уже направлены в Законодательное Собрание Челябинской области и будут рассмотрены на заседании в четверг, 28 сентября, сообщает пресс-служба главы региона.

Кроме того, принято решение о дополнительном снабжении мобилизованных граждан, в том числе теплой одеждой.

Глава региона также сообщил, что прорабатывается комплекс дополнительных мер социальной поддержки, которые будут оказаны семьям мобилизованных граждан Челябинской области. Соответствующие решения будут озвучены в ближайшее время.

На заседании областной призывной комиссии губернатор анонсировал работу специальной горячей линии для поддержки семей мобилизованных граждан.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий Указ. Планируется призвать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе.