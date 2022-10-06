В Челябинской области ввели дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

В Челябинской области установили дополнительные меры социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу объявленной президентом частичной мобилизации.

«Я подписал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных жителей Челябинской области», - сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании призывной комиссии.

В пятницу, 20 сентября, во всех муниципалитетах начнутся единовременные выплаты по 20 тысяч рублей на ребенка для семей мобилизованных южноуральцев.

Дети из семей, где мобилизован один из родителей, будут вне очереди зачисляться в детские сады. Кроме того, область возьмет на себя расходы на оплату за посещение детсада детьми призванных по мобилизации.

Кроме того, дети школьного возраста из семей мобилизованных будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Напомним, что с 2020 года для всех школьники с первого по четвертый классы получают бесплатное горячее питание.

«В 1-4 классах мы и так бесплатно это делаем, соответственно, будем оказывать всем школьникам тех семей, где есть мобилизованный, - уточнил глава региона. - Также будем оплачивать питание студентов колледжей».

Регион возьмет на себя и финансирование стоимости платного обучения детей мобилизованных граждан в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области.

Областные власти окажут поддержку пожилым родителям либо родителям с инвалидностью мобилизованных южноуральцев. «Это бесплатные услуги в центрах социального обслуживания, - пояснил губернатор. - Этой категории льготников будет предусмотрено и внеочередное право на получение путевки».

Семьям мобилизованных будет оказана помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования.

Алексей Текслер поручил главам и министерству социальных отношений оперативно министерство отработать и организовать эти выплаты и помощь. «Прошу глав совместно с органами соцзащиты организовать должным образом эту работу на местах, если нужно, помочь подготовить заявления, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты», - распорядился губернатор.

Минсоц доведет до всех муниципалитетов подробную информацию о том, как оформить выплату, а местные власти должны будут отработать эти вопросы с каждой семьей мобилизованного. К этой работе главам посоветовали привлекать социальные службы, волонтеров, работников администрации.

«Нужно дойти до каждой семьи, помочь всем необходимым. Наши бойцы должны быть спокойны за свои семьи, за своих близких! Этим будут заниматься социальные службы и волонтёры.