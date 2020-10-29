В Челябинской области ввели единый размер компенсации за обучение детей инвалидов на дому

В Челябинской области утвердили единый размер компенсации родителям детей-инвалидов за обучение на дому. Он будет применяться, начиная с первого сентября 2020 года.

С инициативой об урегулировании вопросов расчета компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов за обучение на дому выступил губернатор Алексей Текслер.

Соответствующие поправки в закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому» рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на состоявшемся сегодня, 29 октября, заседании.

На сегодня выплачиваются компенсации на обучение трех тысяч 535 детей инвалидов на дому. Из них родителям 867 детей выплачивают компенсации в меньшем размере, чем остальным.

На две группы детей-инвалидов поделил новый образовательный стандарт, принятый в 2014 году. В первую группу попали те особые детки, кто начал обучение до сентября 2016 года, во вторую – дети-инвалиды, приступившие к обучению после этой даты по программам начального общего образования с применением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

И родители получали различные по размерам компенсации за обучение детей-инвалидов на дому в зависимости от даты рождения ребенка. Родители детей-инвалидов, приступивших к обучению по программам начального общего образования с применением государственного образовательного стандарта до первого сентября 2016 года, ежемесячно получают компенсацию 9913,15 рубля. Родители, чьи дети приступили к обучению после первого сентября 2016 года и начали обучение по программам начального общего образования с применением федерального государственного образовательного стандарта –22 тысячи 490, 42 рубля.

Законопроектом предлагается с первого сентября 2020 года применять единый размер компенсации, вне зависимости от государственного образовательного стандарта или федерального образовательного стандарта и образовательной программы.

«Размер компенсации для проживающих в городских округах и городских поселениях Челябинской области, за исключением ЗАТО, составит 22 тысячи 490,42 рубля; для Озерского и Снежинского городских округов – 28 тысяч 805,13 рубля; для Трехгорного городского округа – 26 тысяч 591,74 рубля, - прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков. - В сельских поселениях родители детей-инвалидов будут получать 22 тысяч 490,51 рубля».

Законом утверждена новая методика расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в данной сфере.

Закон принят в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.