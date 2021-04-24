23.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24-26 апреля
23.04.2021
В сквере «Сигнал» Ленинского района Челябинска начался второй этап благоустройства
23.04.2021
В Челябинской области ловят нарушителей правил весенней охоты
23.04.2021
В Челябинске вынесли приговор организаторам подпольных игр с выручкой в 36 миллионов
23.04.2021
В Челябинской области собранный на субботниках мусор вывезут в течение недели
23.04.2021
Ватерпольная «Уралочка» вступает в борьбу за медали чемпионата России
В Челябинской области ввели особый противопожарный режим
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
23.04.2021
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021