В Челябинской области ввели особый противопожарный режим

В субботу, 24 апреля, в Челябинской области начал действовать особый противопожарный режим, согласно которому жителям запрещено ходить в леса и разжигать костры. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. http://pravo.gov.ru

“Повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Челябинской области”, - говорится в документе.

В связи с этим правительство Челябинской области постановило ввести особый противопожарный режим с 24 апреля во всех муниципалитетах региона, кроме восьми. В Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском, Саткинском муниципальных районах, а также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве особый противопожарный режим установят с первого мая.

Южноуральцам запрещено: ходить в леса, кроме тех, кто занимается охраной, защитой и воспроизводством лесов; разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, населенных пунктах и прилегающих территориях, на участках, прилегающих к лесам и проводить другие пожароопасные работы.

Жителям области теперь также запрещено сжигать порубочные остатки и горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

Постановление 23 апреля 2021 года подписал губернатор Челябинской области Алексей Текстер.