В Челябинской области вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения ковида

В Челябинской области вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения ковида

В Челябинской области вводятся дополнительные меры безопасности с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер 19 ноября 2020 года. Документ вступает в силу с момента подписания.

«Ковид не отступает. После роста заболеваемости в октябре, когда медицина работала на пределе, ситуация постепенно стабилизируется. Но рисковать здоровьем тысяч людей в период новогодних праздников нельзя», - отметил Алексей Текслер на своей странице в Инстаграм.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.

«В сложный период общепит не должен быть местом проведения увеселительных встреч больших компаний. «Тушить» очаги заболеваний потом придётся медикам», - подчеркивает Алексей Текслер.

Кафе, бары и рестораны продолжат работу, но лишь в определенные часы. Согласно распоряжению, в этих заведениях не будут обслуживать посетителей с 23 часов вечера до шести часов утра. Ограничения вводятся на период с первого декабря 2020 года и по 10 января 2021 года.

Ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, а также бытовые услуги. Они по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Кроме того, теперь все концерты теперь можно будет проводить только по согласованию с министерством культуры области. И в обязательном порядке должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

«Сейчас лучше поступить так, чем вводить общий локдаун после», - считает губернатор Алексей Текслер.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, с начала пандемии в области зарегистрировано 23 тысячи 964 случая коронавирусной инфекции. Число заболевших за сутки растет уже в течение месяца. Если 19 октября было выявлено 107 случаев, то 19 ноября уже 219 случаев. Всего за время пандемии скончалось 775 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 242 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 533 человек – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.